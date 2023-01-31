Hülya Avşar’ın maketine saldırı: Parçalara ayırdı

Karabük’te bir kişi, mobilya mağazasının önüne reklam amacıyla konulan Hülya Avşar’ın maketine saldırdı.
Ankara Caddesi’nde mobilya mağazasının önünden geçen bir kişi, mağazaya ait Hülya Avşar’ın karton maketine tekme ve yumrukla saldırdı.
Reklam maksadıyla konulan maketini tekmeleyen kişi, karton parçalandıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Durumu fark eden mağaza sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırgan şahıstan şikayetçi olmadıklarını aktaran mağaza sahibi, yeni maket için sipariş verdiklerini söyledi.