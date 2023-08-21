HRW: Suudi sınır birlikleri yüzlerce Etiyopyalı göçmeni öldürdü

İnsan Hakları İzleme Merkezi (HRW) Suudi Arabistan birliklerinin Yemen sınırını geçmeye çalışan yüzlerce Etiyopyalı göçmeni öldürdüğünü bildirdi.

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HRW, Suudi Arabistan sınır birliklerinin Yemen’den ülkeye geçmeye çalışan yüzlerce Etiyopyalı’ya makineli tüfek ve hava topuyla ateş açtığını ve yüzlerce silahsız göçmenin ölmüş olabileceğini bildirdi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre insan hakları grubu, askerlerin saldırılarına ilişkin görgü tanıklarının raporlarına ve göçmen güzergahlarındaki ceset ve mezarlık alanlarını gösteren görüntülere atıfta bulunarak ölü sayısının binleri bulabileceğini belirtti.

Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde iki yıl süren iç savaş sebebiyle on binlerce kişi ülkeyi terk etti.

Suudi Arabistan’da 750 bine yakın Etiyopyalı yaşıyor. Uluslararası Göç Örgütü’nün 2022 istatistiklerine göre 450 bine yakın kişinin Suudi Arabistan Krallığı’na izinsiz girdiği sanılıyor.

Birleşmiş Milletler daha önce Suudi Arabistan’ı, ülkenin güneyinde savaştan harap olan Yemen sınırında sınır birliklerinin artan saldırıları ve göçmenlere ateş açılmasıyla ilgili sorgulamıştı.

Suudi yetkililer birliklerinin göçmenleri öldürdüğü iddialarını daha önce reddetmişti.

Yemen’de İran’ın desteklediği isyancı Husiler, her hafta on binlerce dolar karşılığında göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor, Husiler’se bu iddiaları reddediyor.