Hırvatistan bikini ve mayo yasağı getirdi: 150 Avro para cezası

Hırvatistan’ın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan tatil kenti Split’te bikini ve mayo ile dolaşanlara 150 Avro para cezası kesileceği duyuruldu.

AA’nın aktardığına göre Split kent yönetimi tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, kent merkezinde bikini veya mayo ile dolaşmanın yasaklandığı, buna uymayanların da 150 Avro para cezası ödeyeceği belirtildi.

Kararın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kent merkezinin 21 ‘radar’ tarafından gözetleneceği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlerde, kamuya açık alanlarda alkollü içki tüketenlere 150 Avro, köpeklerini tasmasız gezdirenlere de 66 Avro ceza uygulanacağı kaydedildi.