Hırsızı düşürdüğü ilaç kutusu ele verdi

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki hırsızı girdiği evde düşürdüğü ilaç kutusu ele verdi. Zanlı tutuklandı.
Tuzla Mahallesi’nde yaşayan R.H’nin evinden 10 bin lirayla 30 bin lira değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.
Evdeki araştırmada bir ilaç kutusunun ev sahibine ait olmadığı tespit edildi.
Bunun üzerine kentteki eczanelerde çalışma yapan ekipler, şüpheli V.T’nin bir eczaneden ilaçla maske ve eldiven aldığını belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.