Her yere sürüyoruz, o bölgeyi ihmal ediyoruz: Güneş kremi mevsimi açıldı

Uzmanlar ‘Neden göz kapaklarınıza da güneş kremi sürmelisiniz’ sorusuna cevap veriyor.

Cilt uzmanları hem sağlık hem estetik sebeplerle yazın, hatta kışın bile güneş kremi kullanmak gerektiğini söylüyor. En çok ihmal edilen bölgenin ise cildin en hassas bölgelerinden biri olan göz kapakları olduğunu belirtiyor.

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Huffington Post’un haberine göre, New Jersey Hillsborough’daki Schweiger Dermatoloji Grubu’ndan Dr. Karan Lal, ‘gördüğüm en kötü cilt kanseri vakalarından bazılarının göz kapağında olduğunu’ söylüyor: “Bu bölgedeki kanser ameliyatları hem komplike hem de belirgin şekilde iz bırakıyor.”

Göz kapaklarına krem sürmek ilk bakışta tuhaf gelebilir, zira hemen hemen bütün cilt ürünlerinde ‘gözle temastan kaçının’ uyarısı oluyor.

New Yorklu dermatolog Dr. Hadley King “Kremin gözünüze kaçacağından endişe edebilir ya da geçmişte alerjik reaksiyon vermiş olabilirsiniz” diyor.

Sebep ne olursa olsun, uzmanlar göz kapağına güneş kremi sürülmesi noktasında birleşiyor.

Neden sürmeliyiz?

King, “göz bölgesindeki kanser vakalarına sık sık rastladıklarını söylüyor: “Cildin UV ışınlarıyla temas ettiği her yere koryucu krem sürülmeli. Göz kapakları özellikle önemli çünkü buradaki hastalığın tedavisi zor, üstelik çok agresif olabiliyor.”

Söz konusu yüz bölgesi olduğunda işin içine estetik kaygılar da giriyor. Dr. Karan Lal, “Göz kapakları pigmentasyona ve iltihaplanmaya çok açık çünkü deri çok ince” diye açıklıyor. Bu hassasiyet güneşle birleşince kapağın zamanında erken sarkmasına neden olabiliyor.

Göz bölgesinde kullanılan koruyucu güneş koruyucu krem mor hakları da bir ölçüde engelliyor, çünkü pigmentasyonu azaltıyor.

Mineral güneş kremi kullanın

Bütün dermatologların hemfikir olduğu bir konu da kullanılan ürünlerin mineral olması. Karan Lal, “göz kapağında batma ve yanmaya sık rastlanır” diyor: “Oksibenzon ve avobenzon içeren kimyasal ürünler kullanılırsa batma ve yanma olabilir. Bu yüzden çinko oksit, titanyum dioksit içeren ürünler tercigh edilmeli. Hatta en iyisi tüm yüz için mineral bazlı ürün kullanmak.”

Newton, Massachusetts’ten Dr. Papri Sarkar, kapatıcı gibi bazı göz makyajı ürünlerinin kimyasal içerebileceğini, en az 30 faktörlü mineral bazlı renkli bir kremin hem makyaj hem de korunma ihtiyacını karşılayacağını belirtiyor.

Yardımcı oyuncular: Gözlük ve şapka

Kreminizi seçtikten sonra temiz ve kuru ellerinizle, parmağınızın ucuna aldığınız küçük miktardaki kremi kaşlarınızın altındaki bütün böyleyi kapsayacak şekilde sürün. Daha sonra gözünüzü kapatıp bu kez gözünüzü kapatan kapağa nazik biçimde uygulayın. Son olarak göz altınıza da yumuşak hareketlerle sürün. Makyaj yapacaksanız bunu krem sürme işleminden sonra yapın.

Gözleri ve kapakları korumanın en etkili yollarından biri de güneş gözlüğü ve şapka takmak.