Havadan ‘menderes’ manzarası…

Kars’ta ilkbaharda karların erimesiyle daha coşkulu akan derelerin oluşturduğu menderesler, doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor.
Arpaçay ilçesinde doğanın canlanmasıyla yeşeren arazilerin arasında kılcal damarlar gibi kıvrılan menderesler çevresine ayrı bir güzellik katıyor.
Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip bölgede eşsiz manzara oluşturan menderesler, helikopterden görüntülendi.
Menderesler, bölgede yeşilin tonlarının görülebildiği çayırlarda otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.