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Yaramazlara biraz batar!

Hasan Basri Yalçın: Bir kriz daha Türkiye için fırsata dönüşebilir

Bosna, Kosova ve Arnavutluk gibi ülkeler ABD’nin ilgisizliğini ve AB’nin yetersizliğini gördükçe daha fazla Türkiye’yle yakınlaşma ihtiyacı hissediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Arnavutluk ziyareti ve bu ziyaret esnasındaki ağırlanma biçimine bakarsanız Türkiye’nin nasıl bir etkinlik şansı olduğunu görebilirsiniz.

Sırplar bile Türkiye’ye benzer bir alaka gösteriyor. Erdoğan’ın Arnavutluk ziyaretinin hemen ertesi sabahı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in Ankara’ya gelmesi bunun göstergesidir. Eğer Türkiye hem Bosna ve Arnavutluk gibi ülkelerin güvenlik arayışını doyurabilir hem de Sırbistan’ı yakın çevresinde tutmayı becerebilirse, bir kriz daha Türkiye için fırsata dönüşebilir. Bu yeni diplomasi hem bölgenin istikrar arayışına katkı sunar hem de Türkiye’nin muazzam bir Balkan atağına zemin oluşturur. Son dönemde artan Balkan trafiğini bu açıdan değerlendirmek daha doğru olur.


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