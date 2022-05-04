Halfeti’nin nadide çiçeği karagül

Dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusu bulunan tescilli karagülde hasat başladı.

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Birecik Barajı’nın suyunun yükselmesiyle bölgede üretim alanı azalan karagül, bu alanın genişletilmesi amacıyla üç serada yetiştiriliyor. Geçen yıl coğrafi işaret belgesiyle tescillenen karagül, seralardaki görevliler tarafından çeşitli alanlarda kullanılmak amacıyla dallarından kesilerek hasat ediliyor.

Bu yıl kış mevsiminin bol yağışlı geçmesiyle verimin yüzde 30-40 artış gösterdiği çiçeği görmek isteyenler, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi’nin ‘sakin şehirler’ ağında yer alan Halfeti’nin yolunu tutuyor.

Reçel, kolonya, çay, şerbet…

Halfeti Belediyesi Karagül Koordinatörü Hüseyin Akşahin, ilçenin sembollerinden karagülün endemik bir tür olduğunu anımsattı, çay, şerbet, lokum, çikolata, reçel, kolonya ve parfüm gibi alternatif ürünlerde kullanımının yaygınlaşmaya başladığını ifade etti.

Bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini söyleyen Akşahin, 2021’de ortalama 250, bu yıl 350 tomurcuk topladıklarını aktararak şöyle devam etti: ”Bu sene hasılatımız çok iyi oldu. Ziyaretçilerimiz de çok. Dün Isparta’dan gelen bir kolonyacı karagülün suyunu burada çıkarıp götürdü. İngiltere’ye gönderiyormuş. Güllerimizi kurutuyoruz, daha hala filizlerimiz var. Hasat 1-1,5 ay kadar daha devam eder.”



Serayı gezen Hatice Kübra Küplü, karagülün Halfeti’yle özdeşleşmiş çok nadide bir gül olduğunu, ilkbahar aylarında simsiyah açtığını anlattı: “Karagül, Halfeti’nin iklim yapısından Fırat Nehri’nin suyundan ve bu bölgenin toprağının özelliğinden bu siyah rengi alıyor. Karagül sadece Halfeti’de yetişiyor. Başka yerde yetişmiyor çok seviyoruz.”

Makbule Çakmak da karagül merakından dolayı Gaziantep’ten Halfeti’ye geldiğini, yakından görünce çok beğendiğin söyledi.