Halfeti yeşilgülle de anılmak istiyor: Kokusu yok

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi, dünyada sadece burada yetişen, kendine özgü rengi ve kokusu bulunan tescilli karagülün yanı sıra son dönemde adından söz ettiren yeşilgülle de anılmak istiyor.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bölgede ender görülen yeşilgülün çoğaltılması için çalışmalar yürütüyor, bu sayede turizm ve ekonomiye katkıda bulunması hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akan Akmeşe, yeşilgül üretiminin ilçede geniş bir alana yayılmasını sağlamak için kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalıştıklarını belirterek, “Sadece bizim bölgede yetişiyor. Genlerini ve gülümüzü koruma altına aldık. Bilimsel çalışmalar yapılması için de uygun zemin oluşturduk” dedi.

Golf topu büyüklüğünde

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali İkinci de yeşilgülün çanak yaprakları ve organlarıyla tamamen bir bütün halinde olduğunu ifade ederek şunları aktardı:

“Yeşilgül, 2,5 ila 5 santimetre çapında bir golf topu büyüklüğünde olan bir çiçek meydana getiriyor. Çiçekler küçükken mızrak ucu şeklinde sivri uçlu olarak gelişiyor. Hiçbir zaman yaprağını dökmeyen bir bitkidir. Yetiştiriciliği diğer güller gibi güneş gören kumlu topraklarda yapılıyor. Organik gübresi bol topraklarda iyi şekilde yetiştiriliyor, koruma altında. Çoğaltılmasıyla hem maddi olarak hem de turizm anlamında ülkemize döviz kazandırılacağını düşünüyoruz.”

Ziraat mühendisi Sabri Tutuş yaklaşık dört yıldır koruma altında olan yeşilgülü serada yetiştirdiğini ve

bu türün diğer güller gibi kesme çiçekçiliğe uygun olmadığını söyleyerek şöyle devam etti: “Peyzaj olarak farklı bir yapısı var. Morfolojik olarak diğer güllerden biraz daha farklı, tomurcuk halindeyken daha belirgin bir gül yapısı var daha sonrasında tam açtığı zaman biraz gül görünümü ve özelliğini yitiriyor. Diğer güller gibi değil, kokusu bulunmuyor çiçek tabakası da farklıdır. Tohum tutmuyor çelikle çoğaltım işlemi yapıyoruz.”



