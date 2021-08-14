Diken

Yaramazlara biraz batar!

Haiti’de 7,2 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud’un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Haiti Sivil Savunma Ajansı da depremde can ve mal kaybı olduğunu duyurdu.


Diğer yandan, ABD Tsunami Uyarı Sistemi, dalgaların 3 metre yükselebileceğini belirterek, bölgede tsunami alarmı verdi.

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.

2010 yılındaki depremde yüz binlerce kişi ölmüştü

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010’da Haiti’de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

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