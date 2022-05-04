‘Güvenli’ diye bilinen gölde timsah saldırdı

Avustralya’nın batısındaki bir gölde yüzen kadına timsah saldırdı.

Fotoğraf: www.abc.net.au

Yüzmek isteyenler için güvenli diye bilinen Argyle Gölü’ne giren 38 yaşındaki kadın, 2,4 metrelik timsahın bacağından ısırması sonrasında sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Biyoçeşitlilik ve Doğayı Koruma Dairesi, bölgeye giden personelin timsahın davranış biçiminden ‘sorun çıkaran bir hayvan’ olduğu sonucuna vardığını, kamunun güvenliğini korumak için onu vurma kararı aldığını duyurdu.

Saldırının, gölde düzenlenecek bir yüzme etkinliğinden bir hafta önce olduğu, turistlerin de uğrak noktalarından Argyle Gölü’nde 35 bin tatlı su timsahının yaşadığı belirtildi.

Uzmanlar tatlı suda yaşayan timsahların tuzlu timsahlarına oranla daha az saldırganlık gösterdiğini, bu nedenle göldeki saldırının kendilerini şaşırttığını söyledi.

Hümetin 2017 yılı verilerine göre Avustralya’da 1985’ten o tarihe kadar yılda bir timsah saldırısı olduğu düşünülüyor.