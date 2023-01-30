Günümüz Türkiyesi’nden: ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ fotoğraf yarışması düzenleniyor

Nazım Hikmet’in ölümünün 121’inci yılında, şairin ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ eserinden hareketle fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen yarışmada, şairin ünlü eseri ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’, edebî zenginliği, güçlü imge repertuarı ve etkileyici portreleriyle bu kez günümüz sanatçılarının gözünden fotoğrafa yansıyacak.

Nazım Hikmet’in eserlerinin yarattığı toplumsal ve siyasal etkiyi günümüz Türkiye’sinden hareketle görsel hikayeler üzerinden yansıtacak katılımcılar, yarışmaya 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ülkemiz sınırları içinde çekilmiş beş fotoğraftan oluşan bir seri ve metin çalışmasıyla katılabilecek.

Yarışma, dijital, renkli veya siyah-beyaz fotoğraf gibi farklı formatların hepsini kapsayan tek kategoride düzenleniyor.

Yarışmanın seçici kurulunda; Coşkun Aral, Laleper Aytek, Murat Germen, Özcan Yurdalan, Zeynep Altıok Akatlı yer alıyor.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğinde düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2023.

Yarışmayla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.