Güney Kore: Kuzey Kore tanımlanamayan füze fırlattı

Güney Kore, Kuzey Kore’nin denize tanımlanamayan bir füze attığını bildirdi.

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AA’nın aktardığı Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore ordusu, fırlatılan füzenin balistik olup olmadığının ve ne kadar uzaklığa fırlatıldığının henüz bilinmediği belirtti.

Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore’nin balistik füze ateşlemiş olabileceğini kaydetti.

Güney Koreli askeri yetkililer, 16 Mart’ta da ‘başarısız’ balistik füze denemesinden sonra Kuzey Kore’nin adımlarını yakından takip ettiklerini belirtmişti. Yetkililer, Kuzey’in 20 Mart’ta da çoklu roketatarla Sarıdeniz’e dört kez ateş açtığını bildirmişti.