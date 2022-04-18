Güney Afrika’da sel felaketi nedeniyle ulusal afet hali ilan edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde geçen haftaki sel felaketinde oluşan hasarın ülke genelinde etkisini göstermesi nedeniyle ulusal afet ilan edildi.

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, hasara karşı eyalet düzeyinde bir afet durumunun yetersiz kaldığını, hükümetin ulusal afet durumu ilan ettiğini bildirdi.

Selde 4 bine yakın hanenin tamamen, 8 bin kadar hanenin de kısmen yıkıldığını belirten Ramaphosa, 40 binden fazla kişinin de evsiz kaldığını söyledi.

Ramaphosa, etkilenen bölgelerdeki en acil sorunların temiz su, yiyecek ve barınak sağlanması olduğuna değinerek şunları söyledi: “Yerinden olan insanlar için geçici birimlerin sağlanmasına yönelik hazırlıklar sürüyor ve bu birimlerin inşaatının bu hafta sonuna kadar başlaması bekleniyor. Bu, büyük ve acil bir yardım çabası gerektiren insani bir felakettir.”

Geçen hafta başında, ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye düşen yağış miktarı 300 milimetreyi aşarken, aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden olmuştu.

KwaZulu Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala, dünkü açıklamasında, sel nedeniyle ölenlerin sayısının 443’e ulaştığını bildirmişti.

Sel nedeniyle bölgede binlerce hane ile 551 okul ve 60 hastane hasar görmüştü. Selde kaybolan 63 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.