Gündüz müdahale ettiği yaralının kızı olduğunu mesai dönüşü öğrendi: Polis kazada öldüğünü söyledi

Kanada’da, bir paramedik gündüz bir kaza ihbarı üzerine gidip müdahale ettiği kişinin kızı olduğunu akşam mesaisi bitip eve dönünce öğrendi. Kızı ölmüştü.

Fotoğraf: Guardian

Paramedik Jayme Erickson, 15 Kasım’da, Alberta eyaletindeki bir otoyolda meydana gelen kaza ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ambulansla kaza mahalline gittiğinde ağır yaralı bir genç kıza ilk müdahaleleri uyguladı. Onu araçtan çıkarmak için yarım saat uğraştı. Hayati tehlikesi bulunan kızın ambulans helikopterle Calgary kentindeki bir hastaneye kaldırılana kadar yanında bekledi.

Mesaisi bitip akşam eve döndüğünde, polis kapıyı çaldı ve 17 yaşındaki kızı Montana’nın trafik kazasında öldüğünü söyledi. Erickson, gündüz müdahale ettiği yaralanın kızı olduğunu o anda öğrendi. Acil durumda, ağır yaralı olan kızını tanıyamamıştı. Polis, kızın hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığını, yaşam destek ünitesinin kapatıldığını söyledi.

Hayatı başına yıkılan Erickson duygularını şöyle paylaştı: ”O gün müdahale ettiğim ağır yaralı kişi kendi kanımdan canımdanmış. Benim tek çocuğum. Küçüğüm, kızım Montana. Onunla geçirdiğim 17 yıl için minnetarım. Onu çok özleyeceğim. Mücadeleci bir insandı gerçek bir savaşçıydı benim güzel kızım. Bir ebeveyn ve olay yerine ilk giden paramedik olarak yaşanabilecek en korkunç şeyi yaşadım.”

İyi bir yüzücü olan ve hukuk eğitimi almak isteyen Montana Erickson’ın içinde bulunduğu aracın sürücüsünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bağışlanan iki organı sayesinde iki kişinin hayatını kurtuldu.