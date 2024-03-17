Beşiktaş Antalya’ya karşı 4-1-4-1 gibi gözüken ama aslında 5-4-1 dizilişinde. Geri dörtlü önündeki Amartey düpedüz defans oyuncusu çünkü. Oysa ki asıl orta alanı güçlendirip bağlantıları doğru kurmak ve savunmayı da atağı da birlikte yapmak gerekmez mi? Sanırım Santostakımda sağlanamayan istikrara, savunmacı sayısını artırarak çözüm arıyor. Ama olmuyor işte. Antalya, Beşiktaş kalesine ilk gelişinde golü buluyor. Zaten topu alan her Antalyalı hiç bir müdahale görmeden Beşiktaş kalesine iniyor. Savunma ile forvet arası bomboş.

Gülengül Altınsay’ın yazısı