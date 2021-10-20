Güldener Sonumut: AB’yle yeni başlıkların gündemde olmadığı da aşikâr

Bu çerçevede, açıkçası AB, Türkiye’yle ilişkilerini henüz değerlendirme niyetinde değil gibi görünüyor. Yeni başlıkların açılmasının gündemde olmadığı da aşikâr. Avrupa Komisyonu, 2023’e kadar zaman kazanmaya çalışıp, Türkiye ile yasadışı göç, temel hak ve özgürlükler, Yeşil Mutabakat çerçevesinde diyaloğunu sürdürmeyi hedefliyor. AB, geçen Temmuz’da başlatılan yüksek düzeyli siyasi diyaloğa da devam etmek niyetinde.

Güldener Sonumut’un yazısı