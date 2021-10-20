Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güldener Sonumut: AB’yle yeni başlıkların gündemde olmadığı da aşikâr

Bu çerçevede, açıkçası AB, Türkiye’yle ilişkilerini henüz değerlendirme niyetinde değil gibi görünüyor. Yeni başlıkların açılmasının gündemde olmadığı da aşikâr. Avrupa Komisyonu, 2023’e kadar zaman kazanmaya çalışıp, Türkiye ile yasadışı göç, temel hak ve özgürlükler, Yeşil Mutabakat çerçevesinde diyaloğunu sürdürmeyi hedefliyor. AB, geçen Temmuz’da başlatılan yüksek düzeyli siyasi diyaloğa da devam etmek niyetinde.

Güldener Sonumut’un yazısı


SON HABERLER

Ünlü pırlanta şirketinin İstanbul ofisi büyük vurgun yapmış

Dünyanın en büyük iki pırlanta değerlendirme ve derecelendirme kuruluşundan biri olan HRD Antwerp’in İstanbul ofisinin adı büyük bir yolsuzluk skandalına karıştı. İddiaya göre, İstanbul’da bulunan ofis kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş olduğuna dair sertifika verdi. Genel merkezin durumu fark etmesi üzerine ise İstanbul ofisi kapatıldı.

Yeşil dönüşümün gizli planı

Küresel ısınmayla mücadele; gelişmiş ülkelerin ya da daha açık bir şekilde ifadeyle Batı kapitalizminin, finansal üstünlüğünü ön plana taşıyan ve ticaretteki zayıflığını örtbas eden bir araç haline getiriliyor.

AİHM, kanundaki ‘Erdoğan’a hakaret’ maddesini hedef aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sosyal medyada ABD eski başkanı Barack Obama ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karikatürü paylaşan, Suriye’ye operasyona tepki gösteren Vedat Şorli’nin ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten mahkum edilmesini ifade özgürlüğünün ihlali saydı.