Gucci mağazalarında kripto parayla ödeme dönemi başlıyor

İtalyan modaevi Gucci, ABD’deki bazı mağazalarında kripto parayla ödeme kabul edeceğini açıkladı.

Rodeo Drive’daki Gucci mağazası. Fotoğraf: gucci.com

Müşteriler Bitcoin, Ethereum’un aralarında olduğu kripto paralarla ödeme yapabilecek. Ayrıca, ‘meme coinlar’ Shiba Inu ve Dogecoin’la da ödeme fırsatı olacak.

Bu ay sonunda başlayacak uygulamanın geçerli olacağı mağazalar arasında Los Angeles kentinde Rodeo Drive’daki ve New York kentinde Wooster Sokağı’ndaki şubeler yer alıyor.

Fransa merkezli şirket Kering’in sahibi olduğu Gucci, bu hamleyle kripto parayla ödeme kabul eden şirketler arasına katıldı. Teknoloji devi Microsoft, ABD’deki telekom firması AT&T ve Starbucks bu firmalardan birkaçı.

Kripto parayla ödeme yapmak isteyen müşterilere dijital varlık cüzdanıyla kullanmak üzere QR kodu içeren bir e-posta yollanacak. Bu kod cep telefonundaki uygulama aracılığıyla okutularak ödeme tamamlanacak.

Şirket yönetimi yakın gelecekte Kuzey Amerika’daki tüm mağazalarda kripto parayla ödeme kabul etmeyi planlıyor.