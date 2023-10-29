Google’dan 100’üncü yıla özel ‘Doodle’

Google, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılına özel ‘Doodle’ hazırladı.

Görselde, Ankara’daki Birinci Meclis binası ve Türk bayrağı bulunuyor.

Kullanıcılar Doodle’a tıkladığında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.