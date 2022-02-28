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Yaramazlara biraz batar!

Google Maps Ukrayna’da askıya alındı

Google, savaş nedeniyle harita uygulaması Google Maps’i Ukrayna’da askıya aldığını duyurdu.

Fotoğraf: shiftdelete.net

Vice News’ün haberine göre Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı günden bu yana, askeri birlikler ve sivillerin hareketlerinin ‘Google Maps’ uygulamasından takip edildiğine dair şikayetler geliyordu.


Bunun üzerine Google, Ukrayna’da canlı trafik verisi ve mağaza ve restoran gibi yerlerin yoğunluğu hakkında sağladığı verileri paylaşmayı tüm dünyada geçici olarak durdurdu.

Google, bunun halkın güvenliği için yapıldığını açıkladı.

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