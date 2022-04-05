Gökhan Şen: Bu enflasyonu kim, nasıl düşürecek?

Eleştiri kolaylıkla yapılabilir. Suçlamak kolay. Bunların her biri hak.

Ancak olan oldu. Bunları geçtiğimiz aylarda çok tartıştık. Böyle olmasın diye. Ancak oldu.

Şimdi tek bir konu var.

Bu enflasyonu kim düşürecek?

Nasıl düşürecek?

Ben en kısa şekilde önerimi yazıyorum.

1/ Enflasyon ve büyüme arasında bir ödünleşme olmadığı 40 yıl önce dünyada ispatlandığı şekliyle kabul edilecek

2/ 2023 yılında (pandemi etkileri bittiğinde ve Rusya işgali sebebiyle oluşan anomali bittiğinde denilerek) para politikasında ortodoks yöntemlere yakın bir seyir izleneceği ilan edilsin

3/ Para politikasında normalleşme başlasın, yine de negatif reel faiz verelim ancak elimizde izah edebileceğimiz bir setimiz olsun.

Gökhan Şen’in yazısı