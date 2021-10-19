Gökhan German: Efes’in çıkış yolu bulması gerekiyor

Bu galibiyet, Euroleague maratonu için de moral ve özgüven kazandırdı Fenerbahçe’ye.. Anadolu Efes’te işler iyi gitmiyor. Sakatlıklar ve zor fikstür nedeniyle böyle bir başlangıç tahmin ediliyordu. Ama dünkü maçta oyuncuların vücut dili de hiç göze hoş gelmedi.Yeni transfer Elijah Bryant, mutlaka alınması gereken bir uzun ve sakatlıktan dönecek oyuncularla beraber Efes’in çıkış yolu bulması gerekiyor. Bu tip yenilgiler alışkanlık haline gelirse, kısa sürede ayağa kalkmak da zor olacaktır.
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Dolar ve avro rekorlarını sürdürüyor
Faiz indirimi kaygısı ile dolar/TL’deki rekor serisi devam ediyor. Üst üste yedi işlem gününde de tarihi seviyesini artıran dolar kuru, bu sabah 9,29’a kadar çıktı.
Bitcoin yatırımcısının yıllardır beklediği fon yarın işleme açılıyor
Kripto para yatırımcısının yıllardır beklediği Bitcoin fonu yarın, New York Borsası’nda (NYSE) işlem görmeye başlıyor.
Asgari ücretle AB ve Türkiye’de kaç litre benzin alınabilir?
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye 330 avro olan (18 Ekim 2021) brüt asgari ücret’le 27 Avrupa ülkesi içinde sondan ikinci sırada. 2020 yılında brüt asgari ücrette Bulgaristan’ın önünde olan Türkiye, TL’nin değer kayıpları sonrası Bulgaristan’ın gerisine düştü.
Acarer, Peker’in sözlerini aktardı: Metin Külünk, videoyu ertelemem için ricacı oldu
Gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker’in videolarını yayınladığı dönemde, eski AKP milletvekili Metin Külünk tarafından arandığını ve Külünk’ün Peker’den Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi video yayınlamamasını ‘rica ettiğini’ söyledi.
Kılıçdaroğlu: Enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize davet göndereceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son üç günde akaryakıt fiyatlarına gelen iki zamla ilgili ‘toplantı’ çağrısı yaptı: ”Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim.”