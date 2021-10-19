Gökhan German: Efes’in çıkış yolu bulması gerekiyor

Bu galibiyet, Euroleague maratonu için de moral ve özgüven kazandırdı Fenerbahçe’ye.. Anadolu Efes’te işler iyi gitmiyor. Sakatlıklar ve zor fikstür nedeniyle böyle bir başlangıç tahmin ediliyordu. Ama dünkü maçta oyuncuların vücut dili de hiç göze hoş gelmedi.Yeni transfer Elijah Bryant, mutlaka alınması gereken bir uzun ve sakatlıktan dönecek oyuncularla beraber Efes’in çıkış yolu bulması gerekiyor. Bu tip yenilgiler alışkanlık haline gelirse, kısa sürede ayağa kalkmak da zor olacaktır.

Gökhan German’ın yazısı