‘Ghelamco Arena Stadyumu’ Türk bayrağıyla ışıklandırıldı

Belçika 1. ligi ekiplerinden K.A.A Ghent kulübünün maçlarını oynadığı ‘Ghelamco Arena Stadyumu’, dayanışma için Türk bayrağıyla ışıklandırıldı.

Fotoğraf: Twitter

En fazla Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen depremler binalarda yıkıma yol açtı. Resmi açıklamalara göre şu ana kadar depremlerde 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti.

Diken gelişmeleri dakikası dakikasına aktarıyor…

KAA Gent futbol kulübünün vakfına ait sosyal medya hesabı, Türkiye’de ve Suriye’de hayatını kaybedenler için Ghelamco Arena Stadyumu’nun iki gün boyunca Türk ve Suriye bayrağı ile aydınlatılacağını belirtti:

“Türkiye ve Suriye’yi korkunç bir felaket vurdu. Dayanışma ve sevgi göstergesi olarak Ghelamco Arena, Pazartesi ve Salı akşamları her iki ülkenin bayraklarıyla ışıklandırılacak.”