Gerçek ‘Squid Game’ başladı: Üç yaralı

Netflix, Squid Game dizisinin gerçek hayata uyarlandığı oyunda, yarışmacıların donma tehlikesi geçirdiği ve ağır yaralandığı iddialarını reddederek, yalnızca üç kişinin hafif yaralandığını söyledi.

Fotoğraf: Netflix

Netflix’in, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasını anlatan Güney Kore yapımı ‘Squid Game’ dizisinden esinlenen yarışma programı ‘Squid Game: The Challenge’ başladı.

Britanya’daki Bedfordshire’daki eski bir RAF üssü olan Cardington Studios’da çekilen programda, 456 kişi, 3.7 milyon sterlinlik büyük ödüle ulaşmak için yarışıyor.

Britanya’da yayımlanan Sun gazetesi, ilk oyun olan ‘Kırmızı Işık, Yeşil Işık’ta yarışırken stüdyodaki soğuk hava nedeniyle birden fazla kişinin tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu iddia eden isimsiz bir yarışmacıyla konuştu.

Ortam savaş alanı gibiydi

Yarışmacı, yeşil ışıkta hızlı koşmayı ve kırmızıda tamamen hareketsiz ve sessiz kalmayı içeren oyun sırasında ‘donma tehlikesi‘ geçirdiklerini ve ortamın ‘savaş alanı’ gibi olduğunu söyledi.

Soğuktan hipotermi geçiren oyuncular olduğunu belirten yarışmacı şöyle konuştu:

“Birinin ‘doktor‘ diye bağırdığını duyabiliyordunuz ve ekip koşarak ilerliyordu. İnsanlar sağlık görevlileri tarafından götürülüyordu ama biz bir şey söyleyemedik. Konuşursan, işin dışında kalırsın… Milyoner olacaklarını düşünerek gelenler oldu ama gözyaşları içinde ayrıldılar.”

Netflix iddiaları yalanladı

BBC‘ye konuşan Netflix sözcüsü, ‘ciddi yaralanma iddialarının doğru olmadığını’ çekimler sırasında üç kişinin ‘hafif’ yaralandığını söyledi.

Sağlık görevlilerinin her zaman sette olduğunu söyleyen sözcü, oyuncuların ‘soğuk havaya karşı’ hazırlıklı olduğunu belirtti.