Genç iletişimcileri ödül heyecanı sardı

32’nci Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni 7 Nisan’da düzenlenecek.

İletişim fakültesi öğrencilerinin geleceğin yenilikçi, araştıran ve ilham veren gazetecileri ve medya liderleri olarak yetişmelerini amaçlayan 32’nci Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nın ödül töreni, 7 Nisan saat 20:00’de ‘www.canliyayin.com/genciletisimcilerodultoreni‘ adresinden çevrimiçi yayınlanacak.

Genç iletişimcilerin gelişimini teşvik eden yarışmaya, yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı dallarında her yıl iletişim fakültelerinden yüzlerce öğrenci katılıyor.

Yarışmada geçen yıl seçici kurullar 17 üniversiteden 53 öğrencinin toplam 45 projesini ödüle değer bulmuştu.

Yönetmen Çağan Irmak, TV programcıları Güven İslamoğlu, Cüneyt Özdemir, muhabir Yağız Şenkal ve reklamcı Şirin Ediger daha önce bu yarışmada ödül alıp daha sonra medyada başarılı işlere imza atmış isimlerden bazıları olarak gösteriliyor.