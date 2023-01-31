‘Gemide’ ve ‘Barda’nın yönetmeninden bir ilk: Bu kez kadınların hikayesini anlatıyor

‘Gemide’, ‘Barda’ ve ‘Dar Alanda Kısa Paslaşmalar’ gibi filmlere imza atmış yönetmen Serdar Akar, bu kez sekiz kadının hikayesini beyazperdeye taşıyor. ‘Kadınlara Mahsus’ filmi 17 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak.

Senaryosunu Nergis Otluoğlu’nun kaleme aldığı, ‘Kadın kadının kurdu değil, yurdudur’ sloganıyla öne çıkan film; hayatlarında yeni bir sayfa açmak için ‘Kadınlara Mahsus’ kampında bir araya gelen sekiz kadının hikayesini işliyor.

Farklı acılar yaşayan ve yeni bir başlangıç için bir araya gelen sekiz kadını; Melisa Aslı Pamuk, Ceyda Düvenci, Şebnem Sönmez, Aslı Tandoğan, Müjde Uzman, Elifcan Ongurlar, Merve Çağıran ve Başak Parlak canlandırıyor.

Kadrosunda Yurdaer Okur, Nami Esatgil, Halil İbrahim Yılmaz ve Ertan Saban gibi isimlerinde yer aldığı ‘Kadınlara Mahsus‘tan fragman yayımlandı.

Film, 17 Şubat’ta beyazperdede izleyiciyle buluşacak.