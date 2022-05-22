Gaziantep’te ‘tür’ saydılar

Gaziantep’te Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla üniversite öğrencileri ve doğa severler, tarımsal üretim alanındaki ‘Tür Say’ etkinliği kapsamında bitki ve hayvan türlerini fotoğrafladı.

Fotoğraflar: AA

Etkinlik kapsamında Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) görevlileri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri ile proje faydalanıcıları merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi’nde bir araya geldi.

Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencileri ve proje paydaşı işçiler, akademisyenler rehberliğinde, mahalle kırsalındaki bitki ve hayvanları telefonlarına indirdikleri uygulama aracılığıyla fotoğraflayarak kayıt altına aldı.

Zahter, sumak, alıç…

DKM Toprak ve Su Programı Koordinatörü Melike Kuş, AA muhabirine etkinliğinin bugün ilk kez bir tarım alanında yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Tarım alanlarının biyolojik çeşitlilik açısından kaybedilmiş alanlar olmadığını göstermek istiyoruz. Bugün incelediğimiz alanda zahter, sumak, kekik, alıç fidanlarının arasında aslında başka canlılar da var. Bir yerde orkide gördük, başka bir yerde bukalemun gördük. Bu türlerin bu canlıların aslında çok önemli faydaları, hizmetleri var ve bunları korumak için de farkındalık artırmaya çalışıyoruz. Verileri, bilgileri daha da yaygınlaştıracağız.”

Öğrenci Gülizar Şahin de, “Telefonlarımıza uygulama indirdik. Belli gruplara ayrıldık, canlıların fotoğraflarını yükleyerek çevremizdeki türleri belirleyeceğiz. Sonrasında türleri tanımlayacağız, endemik, yabani türleri ortaya çıkaracağız” dedi.

Bir başka öğrenci Mehmet Emin Batman da birçok kurumun bu etkinlik için bir araya geldiğini ifade ederek şöyle devam etti: “Amacımız, Gaziantep’in bu bölgedeki bütün canlıları, bitkileri, hayvanları tespit etmek, sürdürülebilirliğini ele almak ve daha çok yaşam için çabalamak. İlk kez bir tarım arazisinde düzenlenen ‘Tür Say’ etkinliğine katıldığımız için çok şanslıyız.”