Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) önceki başkanlarından, Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni ve Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu başkanı Orhan Erinç, 87 yaşında hayatını kaybetti.

TGC tarafından yapılan yazılı açıklamada, Orhan Erinç’in dün hayatını kaybettiği duyuruldu.

2009 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibi Erinç’in ölümüne ilişkin TGC’nin yayımladığı mesajda şu görüşler yer aldı:

*Değerli meslektaşımız, önceki başkanımız Orhan Erinç’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Orhan Erinç uzun yıllar süren meslek hayatında muhabirliği çok önemseyen tutumuyla öne çıktı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin hemen her kademesinde hizmet verdi. Son olarak 2001-2013 yılları arasında başkanlık görevini sürdürdü. Orhan Erinç Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda da iki dönem Genel Başkanlık görevinde bulundu.

*Basın tarihine kara bir leke olarak geçen Cumhuriyet davasında çalışma arkadaşlarıyla birlikte yargılandı, hüküm giydi. Ancak Yargıtay Yerel Mahkemenin verdiği hükmü usulden bozdu. Basın dünyamızda sevilen, sayılan kişiliğiyle tanınan Orhan Erinç köşe yazılarını Cumhuriyet’ten ayrılana dek aralıksız sürdürdü. Mesleğimize başarıyla hizmet veren önceki başkanımız Orhan Erinç’in ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Orhan Erinç’in cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

Orhan Erinç kimdir?

4 Ocak 1936’da Balıkesir’de doğan Erinç, Özel Gazetecilik Okulu’nu bitirdi. Son Posta (1957-1962), Yeni Sabah (1962-1963), Cumhuriyet (1963-1981) gazetelerinde muhabir, istihbarat şefi, sekreter ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Kısa bir süre Gece Postası gazetesinde (1962) genel yayın müdürlüğü görevinde bulundu. Hürriyet gazetesinde (1981-1984) köşe yazarı olarak görev aldı. Türk Haberler Ajansı’nda (1984-1985) genel yayın müdürlüğü, Güneş Gazetesi’nde (1987-1990) dizi yazılar ve araştırma müdürlüğü yaptı.

1960-1990 yılları arasında TGC’nin yayımladığı İstanbul Bayram Gazetesi’nde muhabir, istihbarat şefi, yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü olarak görev aldı. 15 Şubat 1993’de Genel Yayın Danışmanı olarak Cumhuriyet Gazetesi’ne döndü. 3 Eylül 1994’de Genel Yayın Yönetmeliği’ne getirildi. 4 Ocak 2001’de köşe yazarı olarak görev yapmaya başladı. 6 Temmuz 2010’da Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı’na seçildi ve Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahipliği’ne getirildi.8 Eylül 2018 itibariyle Cumhuriyet gazetesiyle ilişkisi kalmadı.

Erinç’in kitapları arasında ‘Seçim 1977’, ‘Türk Basınında Cumhuriyet’in 60 Yılı’, ‘Bir Arpa Boyu’, ‘Medya ile Politika’, ‘Pazartesi Yazıları/Şu Bizim Enayi Defteri’, ‘Demokrasiye Kitakse’, ‘Sıkmabaşın Başağrısı’, ‘Medya ve Demokrasi Masalları’, ‘Atatürk’ün Emniyet Müdürü’, ’10 KASIM Öncesi ve Sonrası-Atatürk’ün Vefatı’, ’10 KASIM/Atatürk’ün Ardından Ne Yazdılar’ bulunuyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) üç dönem, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda da iki dönemde başkanlık yaptı. Cevat Fehmi Başkut ve Nail Güreli’nin ardından iki kuruluşta da başkanlık yapan üçüncü gazeteci oldu. Cumhuriyet Gazetesi’nde Ekim 1963 ile Eylül 2018 arasındaki iki dönemde toplam 43 yıl muhabir, istihbarat şefi, editör, yazı işleri müdürü, genel yayın danışmanı, genel yayın yönetmeni, yazar ve imtiyaz sahibi olarak görev yapan ilk çalışan oldu. Evli ve iki kızı bir torunu var.