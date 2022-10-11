Gamze Açar davasında karar: İki sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ankara’da lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar’ın, iş görüşmesi için gittiği Kızılcahamam ilçesindeki termal otelin beşinci katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin ikisi tutuklu beş sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan üç sanık ise beraat etti.

Gamze Açar 7 Kasım 2020’de ölmüştü

AA’nın aktardığına göre Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı, bir önceki celsede savcının esasa ilişkin görüşünü açıkladığını bildirerek, sanıklara ve avukatlarına son savunmaları için söz verdi.

Tutuklu sanık Rıza Doğan, savcılık mütalaasına katılmadığını ve suçsuz olduğunu savunarak, “Gamze düştükten sonra elimden gelen müdahaleyi yaptım. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık Mustafa Emre Demiral da olayla ilgili bir dahli olmadığını iddia ederek, “Vicdani ve ahlaki olarak pişmanlığım yok. Gamze’nin yaşının küçük olduğunu bilmiyordum. Dosyaya gelen adli tıp raporları suçsuzluğumun kanıtıdır. Balkon parmaklıklarında el izimin çıkmasının sebebi olayın ardından aşağı bakmak için dokunmamdan kaynaklıdır. Suçsuzum, beratimi istiyorum.” dedi.

Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen de olayla yakından uzaktan ilgileri olmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Söz alan sanık avukatları da olayın intihar olduğunu savunarak, müvekkillerinin berat ve tahliyelerini istedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Rıza Doğan’ı ‘nitelikli kasten öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet, ‘nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 9 yıl ve ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan ise 17 yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, sanık Mustafa Emre Demiral’ı ‘nitelikli kasten öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet ile ‘nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Demiral’ın ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan beratine hükmetti.

Ayrıca mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen’in tüm suçlardan beraatine karar verdi.