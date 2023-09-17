Galatasaray, yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor’u 4-2 yenen Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Galatasaray – Yılport Samsunspor

RAMS Park’ta 43 bin 413 taraftar önünde oynanan mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, Kerem Aktürkoğlu’nun 29. dakikada, Abdülkerim Bardakcı’nın ise 42. dakikada bulduğu gollerle devre arasına 3-0 üstün girdi.

İkinci yarının ilk dakikasında Landry Dimata’nın bulduğu golle skoru 3-1’e getiren Samsunspor, 58. dakikada ise Carlo Holse’nin golüyle farkı 1’e indirdi: 3-2. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, 67. dakikada Mauro Icardi ile bir gol buldu ve sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla ligdeki 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Bir de beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 10’a çıkardı. Galatasaray, çıktığı son 16 resmi maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Yeni çıktığı Süper Lig’de henüz galibiyetle tanışamayan Samsunspor ise 4. müsabakasında 3. yenilgisini yaşadı ve 1 puanda kaldı.