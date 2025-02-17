Fulya Soybaş: Suça sürüklenen çocuk sayısı 14 yılda iki kat arttı

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Suça sürüklenen çocuk istatistikleri durumun vahametini ortaya koyuyor aslında. Adalet Bakanlığı’nın 2023- Adli Sicil İstatistiklerine göre 452 bin 70 çocuk suça sürüklendi. TÜİK verilerine göre ise suça sürüklenen çocukların karıştığı olay sayısı, 14 yılda 2 kat artarak, 83 bin 393’ten, 178 bin 834’e çıktı.

“Suça sürüklenen çocuk ne demek?” sorusu ile Hukukçu, Dr. Rezan Epözdemir’i aradım. Yanıtı şu: “Türk Ceza Kanunu (TCK) 6. maddesine göre, keza Medeni Kanun’a göre de böyle, 18 yaş altındaki herkes çocuktur. Çocuk Koruma Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kuralları uyarınca, 18 yaşını ikmal etmemiş çocuklar, şüpheli veya sanık olduğu takdirde, ‘suça sürüklenen çocuk’ tabirine haiz olur.”

Fulya Soybaş’ın yazısı