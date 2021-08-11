Fransa’da 3 bin tilkinin katledilmesine onay

Fransa, ülkenin kuzeyindeki Oise şehrinde sayıları çok arttığı gerekçesiyle 3 bin tilkinin katledilmesine onay verdi. Hayvan hakları grupları ise duruma tepkili.

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Fransız Le Parisien Gazetesi’nde yer alan haberde, şehir valiliğinin 15 avcıya yedi ay içinde kişi başı 200’er tilki öldürme yetkisi verdiği vurgulandı.

Ülkenin en önemli derneklerinden Canlı ve Yabani Türleri Koruma Derneği (AVES Fransa), Oise valiliğinin kararını şiddetle kınadığını duyurdu.

AVES Fransa, daha önce 23 Temmuz’da bin 370 tilkinin vurulmasına onay veren valiliğinin kararının iptalini sağlamıştı.

Oise Avcıları Federasyonu Başkanı Guy Harlé şunları söyledi: “Tilkiler yırtıcı değildir. Ancak çok hızlı çoğalıyorlar. Her şey dengeyle ilgili. Amacımız onları ortadan kaldırmak değil, nüfuslarını düzenlemek.”