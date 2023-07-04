Fon yöneticileri, yılın ikinci yarısında hisse senetleri için temkinli

Yılın ikinci yarısına girilirken ilk yarıda küresel ekonomik görünümün kötüleşmesine rağmen teknoloji şirketleri öncülüğünde yaşanan hisse rallisi yatırımcıları temkinli olmaya itiyor.

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MSCI Dünya endeksinin bu yıl yaklaşık yüzde 13 yükselmesi sonrası bazı fon yöneticilerine göre ralliye bu noktadan katılmaya çalışmak riskli bir hamle olabilir.

Bloomberg HT’nin haberine göre Fidelity International yöneticisi Andrew McCaffery, “Mevcut durumdaki dayanıklılık, gelecekteki kırılganlığın tohumlarını ekiyor. Politikaların gecikmeli etkisini görmeye başladığımızda resesyonu yaşayacağız” dedi.

HSBC Asset Management Global Başstratejisti Joseph Little’a göreyse hisse senetleri piyasalarını yılın ikinci yarısında kötü bir sürpriz bekliyor olabilir.

Little, piyasa katılımcılarının yumuşak iniş beklentilerine rağmen zayıf ekonomik temellerin kötü sürprize yol açabileceğini savunuyor.

Janus Henderson Investors Fon Yöneticisi Luke Newman’sa birçok sektörde ‘son’ iyi çeyreğin yaşanmış olabileceğine dikkat çekiyor.

Newman’a göre şirketler maliyet artışlarını geçen yıla göre daha sınırlı bir seviyede tüketicilere yansıtabilecek.