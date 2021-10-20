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Yaramazlara biraz batar!

Fikret Bila: TÜSİAD da memnun değil

Türkiye’de büyük sermayeyi temsil eden Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) dünkü toplantısında yapılan konuşmalar iktidara yönelik ağır eleştiriler taşıyordu. TÜSİAD yöneticileri, ekonomik, siyasi ve hukuki alanlarda muhalefet partilerinin yaptığı eleştirilerin benzerini dillendirdiler.

Bu durum büyük sermayenin de Türkiye’nin yönetiminden ve gidişinden memnun olmadığını gösterir. Bugüne kadar siyasi tartışmalara pek girmeyen, iktidarla kavga etmemeye özen gösteren TÜSİAD’ın, laiklik, hak ve özgürlükler, tarafsız, bağımsız, güçlü yargı ihtiyacından söz etmesi, Atatürk vurgusu yapması, basın özgürlüğü talebini dillendirmesi önem taşıyor.


Anlaşılıyor ki iktidarın bu alanlarda Türkiye’yi geri götürmesinden TÜSİAD da memnun değil. Türkiye’nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti niteliklerinden hızla uzaklaşması yoksullar, işsizler, düşük ücretliler, küçük esnaf gibi sermaye için de kötü bir gidiş ve güvencesizliktir.

Fikret Bila’nın yazısı

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