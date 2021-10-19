‘FETÖ’ soruşturmaları: 281 kişiye gözaltı kararı

İzmir ve Ankara’daki ‘FETÖ’ soruşturmalarında toplamda 281 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
AA’nın haberine göre İzmir başsavcılığının soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 158 kişi için gece saatlerinden itibaren 41 kentte operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden bazılarının büfe/kontörlü sabit hat irtibatının tespit edildiği, bazıları için örgüt üyesi olduğuna dair itirafçı beyanlarının bulunduğu belirtildi.
Şüpheliler hakkında askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti olduğu da kaydedildi.
Şüphelilerden birinin albay, birinin binbaşı, birinin yüzbaşı, üçünün üsteğmen, birinin teğmen, 30’unun astsubay, 11’inin ise uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Şimdiye dek 97 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan Ankara merkezli iki ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.