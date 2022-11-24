Fenerbahçeli futbolcular ve Jesus’tan 100 kız öğrenciye Cumhuriyet bursu

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcuların Anadolu’da 100 kız öğrenciye Cumhuriyet bursu vereceğini duyurdu.

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Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına Anadolu’da YÜZ kızımız olacak, Cumhuriyet’in izinde, yarınlara güvenle bakan” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşıma göre özellikle kız çocuklarına eğitim, burs, meslek edindirme adına katkıda bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’yle (ÇYDD) işbirliği yapıldı.

Paylaşım şöyle: ”Fenerbahçe Futbol Takımı olarak; ait olduğu toplumun en güçlü parçası, hassasiyetlerinin sahiplenicisi, ülkesinin değerlerine sıkı sıkıya bağlı Cumhuriyet’in feneri olan kulübümüzün, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için duyduğu heyecanı, Ata’sının izinde attığı ve atacağı adımları, gururla sahipleniyoruz.

Fenerbahçe’nin tarihten bugüne, 7’den 70’e milyonların kalbinde edindiği eşsiz yerde paye sahibi olan futbol takımı olarak bu konuda bizim de sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz.

Milyonlarca taraftarın sahadaki, sokaktaki ve hatta hayattaki sevincinin kaynağı olduğumuzu bilerek sahadaki mücadelemizi sonuna kadar sürdürürken, bu ülkenin sonsuza dek refah içinde, çağdaş, modern şartlarda yaşamasının yegane sağlayıcısı olan Cumhuriyet için biz de bir adım atıyoruz.

Bu güzel ülkenin, bu fedakar milletin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bir asır önce Anadolu’da başlayan, Cumhuriyet’le taçlanan mücadelesine minnet, saygı ve bağlılığımızı göstermek adına; geleceğin mimarı olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nde ‘Anadolu’da Bir Kızımız Var’ diyoruz. Kendi ayaklarının üstünde durmayı başaran, güçlü kadınların yetişmesine bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için Başöğretmen Atatürk’ün anısına, Anadolu’da 100 kız öğrencinin Cumhuriyet bursuyla yanında olacağımızı gururla duyuruyoruz.”