Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider

Fenerbahçe, dün oynanan haftanın kapanış maçlarından sonra maç eksiğiyle de olsa liderliğini korudu.

Fotoğraf: Fenerbahçe

Haftanın kapanış müsabakalarında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor 0-0 berabere kaldı, MKE Ankaragücü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor’u 3-1 mağlup etti.

Bitexen Antalyaspor’u 3-2 mağlup ederek 4’te 4 yapan Fenerbahçe puanını 12’ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli takımın 3. haftada RAMS Başakşehir ile oynaması gereken karşılaşma, Avrupa kupası müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

Fenerbahçe’yi 10 puanla Galatasaray, 10 puanla Çaykur Rizespor ve 9 puanla Trabzonspor takip ediyor. Galatasaray da Fenerbahçe gibi henüz dört maç oynarken Rizespor ve Trabzonspor beş maç oynadı.