Fatih’teki trans cinayetinde müebbet hapis istemi

İstanbul’un Fatih ilçesinde 42 yaşındaki trans Kadir Murat Sözübir’i öldürdüğü gerekçesiyle bir kişiye ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Kadir Murat Sözübir. (Fotoğraf: DHA)

Sözübir, 5 Eylül’de Zeyrek Mahallesi’ndeki evinde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. 25 yaşındaki şüpheli Abdürrahim E. ise ertesi gün Tekirdağ’daki Çerkezköy Gazi Polis Merkezi’ne giderek teslim olmuştu.

Katil zanlısı, suçta kullandığını belirttiği bıçağı polislere vermiş, itirazının ardından tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Katil zanlısına ‘kasten öldürme’den müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, İstanbul ağır ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Abdürrahim E. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, katil zanlısı ile Sözübir arasında husumet bulunmadığı belirtilerek, tarafların olay günü belli bir ücret karşılığında cinsel ilişki kurulması için telefon üzerinden sözlü anlaşmaya vardığı, sanığın evine gittiği maktulün trans birey olduğunu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma çıktığı anlatıldı.

Sanığın, maktulle birlikte olmaktan vazgeçip verdiği ücreti geri istediği, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ifade edilen iddianamede, sanık Abdürrahim E.’nin yanında taşıdığı bıçakla maktule saldırdığı kaydedildi.

İddianamede, Adli Tıp raporuna göre maktulün aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirtilerek, dolaylı olarak suçunu kabul eden sanıkla ilgili tahrik ve meşru müdafaaya yönelik hükümlerin uygulanmasının mahkemenin takdirinde olduğu aktarıldı.