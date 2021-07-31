Fatih’te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı

İstanbul’un Fatih ilçesinde raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken seferlerde aksama yaşandı.
Bağcılar-Kabataş arasında hizmet veren tramvay, Gülhane mevkisinde raydan çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazanın ardından bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler tramvayı kaldırmak için bölgede çalışma başlattı.
Metro İstanbul’un Twitter hesabı üzerinden kaza nedeniyle seferlerin, Beyazıt – Bağcılar ile Karaköy – Kabataş arasında yapıldığı duyuruldu.