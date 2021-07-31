Fatih’te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacılar konusunda bir devlet politikası geliştirilmesi gerektiğini belirterek “Gerekirse ‘Göçmenler kalsın mı gitsin mi’ diye halka soralım. Referandum sandığı koyalım ve halk karar versin” dedi.