Fatih Polat: Adil Öksüz’ün kol saati üst düzey subaylara veriliyordu

Akşam üzeri karakola, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden itibaren Erdoğan’a yakın bir isim olan, Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca geliyor ve Adil Öksüz ile görüşüyor. Adil Öksüz, Ali İhsan Sarıkoca karakoldan ayrıldıktan sonra “önemsiz kişilerin” sorgusunun yapıldığı Sincan’daki Ankara Batı Adliyesine götürülüyor. Savcılığa çıkarılmadan önce çok rahat bir biçimde telefon görüşmeleri bile yapıyor. Savcı Öksüz’ün tutuklanmasını istiyor ama kendisi adli kontrolle serbest bırakılıyor.

Elini kolunu sallayarak çıkmadan önce emanetteki eşyalarını alıyor. Ancak üzerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının logosu olan Quantum marka kol saatini ve pantolonunun kemerini unutuyor. Fark ettikten sonra eşyalarını kendisine teslim eden görevliyi arıyor ve “Orada saatimi ve kemerimi unutmuşum” diyor. Görevli “Şu an diğer şüphelilerin işlemlerini yapıyorum, o işlemler bittikten sonra ben seni arayayım Adil abi” diyor.

Saat bulunuyor ama artık Adil Öksüz almaya gidip tekrar riske girmek istemiyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bu saatleri, 2007 ve 2011 yıllarında Quantum markasıyla yaptığı protokolle ürettirmiş. Genelde üst düzey subaylara verilen bu saat, bir sivil ‘akademisyen’ olan Adil Öksüz’e kim tarafından hediye edilmişti?

Fatih Polat’ın yazısı