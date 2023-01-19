Evsiz kadını hortumla ıslatmıştı: Sanat galerisi sahibi tutuklandı

ABD’nin San Francisco şehrinde sanat galerisi sahibi Collier Gwin, evsiz kadını hortumla ıslatarak zarar vermekten tutuklandı.
Daily Mail’in aktardığına göre sokaklarda yaşayan evsizlerin sayısı her geçen gün artarken, geçen hafta hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte Collier Gwin’in kaldırımda oturan siyah evsiz kadını hortumla ıslatarak kovması sosyal medyada infiale yol açmıştı.
San Francisco Polis Departmanı, ‘evsiz yaşayan bir kadının üzerine veya etrafına kasıtlı ve yasa dışı su püskürtme’ iddiasıyla gözaltına alınan Gwin’in ‘kabahat’ suçundan tutuklandığını bildirdi:
“Topluluğumuzun evsiz bir üyesinin darp edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bay Gwin, eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşecek.”
Gwin’in ücreti 2 bin 500 lira olarak belirlendi.