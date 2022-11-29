Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Elazığ’da bir kişinin silahlı saldırısında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İzzetpaşa Mahallesi Uzun Şeftali Sokak’ta oturan F.N. (18), dün gece yarısı yaşadığı apartmanın önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan F.N. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, aralarında saldırganın da bulunduğu dört şüpheliyi gözaltına aldı.