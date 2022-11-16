Evin balkonundan giren maymun fileyle yakalandı

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki bir eve giren maymun yakalandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Güzelyalı Mahallesi’ndeki evin sakinlerinin, gece yarısı içeriye balkondan maymun girdiğini ihbar etmesi üzerine görevliler harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi Veteriner İşlerine bağlı koruma-kurtarma ekipleri, makak türü dişi maymun yavrusunu fileyle yakaladı.

Veteriner hekim tarafından ilk muayenesi yapılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir travmanın olmadığı tespit edildi.

Korumaya alınan maymun, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.