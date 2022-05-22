Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde final oynayacak

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya’da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi.

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Krakow kentinde organizasyona Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan’dan sekiz takımın katıldığını açıkladı.

B Grubu’nda Manchester City’yi 7-1, Ol Jouy Le MoutIer’i 7-0, Sporting AMP Futbol’u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados’u 7-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde ev sahibi Wisla Krakow’la karşılaşacak Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, bugün TSİ 20:00’de 33 bin kapasiteli Henryk Reyman Stadı’nda şampiyon olmak için sahaya çıkacak.