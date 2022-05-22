Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde final oynayacak

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya’da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nde finale yükseldi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Krakow kentinde organizasyona Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan’dan sekiz takımın katıldığını açıkladı.
B Grubu’nda Manchester City’yi 7-1, Ol Jouy Le MoutIer’i 7-0, Sporting AMP Futbol’u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados’u 7-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Finalde ev sahibi Wisla Krakow’la karşılaşacak Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, bugün TSİ 20:00’de 33 bin kapasiteli Henryk Reyman Stadı’nda şampiyon olmak için sahaya çıkacak.