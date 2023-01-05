Eski MHP kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu

Eski MHP Taşköprü kadın kolları başkanı 41 yaşındaki Gizem Memioğlu, evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AA’nın aktardığına göre Memioğlu’nun, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyündeki eczanesine gelmemesi üzerine yakınları evine gitti.
Memioğlu’nun hareketsiz yattığını gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşamını yitirdiği tespit edilen Memioğlu’nun cenazesi, incelemenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Memioğlu’nun ölüm sebebi yapılacak otopsi incelemesinin ardından belli olacak. Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Memioğlu, Taşköprü kadın kolları başkanlığı görevinden 11 Aralık 2021’de herhangi bir açıklama yapmadan istifa etmişti.