Esfender Korkmaz: ‘İtibardan tasarruf olmaz’ın halka maliyeti yüksek oldu

Türkiye ve AKP şatafattan dolayı itibar kaybetti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’un ofisine bisikletle gidiyor. Hollandalılar başbakanın mütevazılığı ile övünüyor.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bir akşam bileği kırılan eşini korumalara bile haber vermeden kendi aracı ile Hacettepe Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Röntgen için sade vatandaşlar gibi kuyruğa girerek sırasını bekleyen cumhurbaşkanı ve eşini doktorlar fark ederek özel bir odaya aldılar. Sezer’in bu davranışı, Türkiye’nin batı toplumu ve medeni bir ülke olduğu algısını güçlendirdi ve itibarımızı artırdı.

AKP içindeki iktisatçılar tasfiye edildi. Ekonomide günübirlik politikalar hakimdir. Günübirlik politikalar bugüne bakar Kamu harcamalarının orta ve uzun dönemde ortaya çıkacak fırsat maliyetini hesap etmez. Ama siyasette AKP genel Başkanı Erdoğan, iyi bir taktisyendir. Buna rağmen şatafatın itibar kaybı ve tepki yaratacağını neden hesap edemedi.?

Bugün ekonomide yaşamakta olduğumuz ağır bunalımın temel nedenlerinden birisi Cumhurbaşkanının “İtibarda tasarruf olmaz” anlayışı doğrultusunda bütçeden yapılan şatafat harcamalarıdır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı