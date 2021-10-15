Esfender Korkmaz: Hayatın her alanında çoklu kriz yaşıyoruz

Türkiye, faiz takıntısı nedeni ile bugünkü, enflasyon, döviz sorunu ve dış borçlarda temerrüt riskini yaşıyor. Bundan sonra da devam edeceği anlaşılıyor. Öte yandan rekabetçi kuru da sağlayamadık. Çünkü temel sorun üretimde ithal girdi oranının yüksek olmasıdır.

O zaman bu kadar yüksek maliyetine rağmen kur artışının yolunu açmanın altında başka nedenler varmış gibi bir algı ortaya çıkıyor. Kırılganlık ve güven sorunu artıyor.

Netice olarak bugün ekonomik istikrar sorunu için en büyük tehdit faiz takıntısıdır. Faiz sorunu devam edeceğe benziyor ve Türkiye’yi derin bir kriz bekliyor.

Son beş yıldan öncesinde Türkiye’de ekonomik krizler oldu, siyasi krizler oldu ancak bugün hayatın her alanında, çoklu kriz yaşıyoruz. Demokrasi, hukuk, dış politika, siyaset alanlarındaki krizler de ekonomik istikrarı bozuyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı