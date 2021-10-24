Esfender Korkmaz: Asgari ücrette artış ve şartlarda iyileşme verimliliği artırır

Türkiye’de iş gücü verimliliği düşük olduğundan, asgari ücretin artırılması ve çalışma şartlarında iyileştirme, iş gücü verimliliğini artırır. İşletmeler için ücret artışından daha fazla üretim artışı ortaya çıkar. Büyümeyi pozitif etkiler.

Ücret artışları enflasyon da yaratmaz, çünkü talep artışı anında arzda artış olacak ve ayrıca verimlilik artacağı için birim başına üretim maliyeti düşecektir.

Öte yandan ücret artışları yoksulluk sınırının altına düşen nüfusun azalmasına neden olur. Sosyal barış sağlanır. Grev nedeniyle ortaya çıkacak muhtemel maliyetler azalır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı