Esfender Korkmaz: Artık ok yaydan çıktı

Gelecek iktidarların, önce kurumsal yapıları yeniden oluşturması gerekir. Devleti parti devleti olmaktan çıkarıp, liyakat ve sosyal fayda gözeten bir kurumsal devlet haline getirmek gerekir.

Eğitimi dini odaklı ideolojik eğitim tuzağından kurtarıp, Türkiye’nin insan gücü ihtiyaçlarına göre yeniden organize etmek gerekir.

Piyasayı, oligopol yapıdan kurtararak, kartelleşmeyi ve stokçuluğu önlemek gerekir. Bunun için de kamu tekellerini, kamu-özel iş birliği yoluyla yapılan altyapı yatırımlarını, enerji dağıtımını devletleştirmek gerekir. 4 kamu bankasını özelleştirmek gerekir.

Orta ve kısa dönemde dalgalı kur politikasını değiştirip, öngörülebilir bir kur politikasına geçmek gerekir.

Merkez Bankası bağımsızlığını teminat altına almak, Merkez Bankası’nın TL’yi ve kuru, aynı anda gözeteceği bir mevzuat altyapısı oluşturmak gerekir.

Her zaman söylüyorum. Eğer iktidar değişmez ve bu iktidar aynı yanlışlarda ısrar ederse kısa zamanda; yok eğer farkına varıp yanlışlarında frene basarsa eninde sonunda ekonomide daha ağır sorunlar yaşayacağız. Çünkü artık ok yaydan çıktı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı