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Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Trabzonspor için Fenerbahçe maçı öncesi iki önemli kriter

Trabzonspor için Fenerbahçe maçı öncesi 2 önemli kriter var. İlki Hamsik’in yokluğunda Abdullah Avcı’nın kimi tercih edeceği ve bu oyuncunun ne yapacağı. İkincisi ise Trabzonspor topu kaybettiği anda savunmaya ne kadar çabuk geçebileceği.

İlk kriter için şunu söyleyeyim. Şampiyonluk için doğru oyunun şeklini belirlemiş Trabzonspor için çok özel de olsa hiçbir oyuncu için aynı oyundan vazgeçmeyeceğini düşündüğüm, topu önde daha fazla tutabileceği için Abdülkadir Ömür’e verilecek serbestlik Hamsik’in yokluğunda bana göre en doğru seçim. İkinci kriterde ise iş en fazla Berat ve Berat’a daha yakın oynamasını beklediğim Bakasetas’a düşüyor. 


Erman Özgür’ün yazısı

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